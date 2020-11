Einsatz bei Wernsing in Essen-Addrup: Feuerwehrleute finden kein Feuer

Essen Rund 70 Feuerwehrleute aus Cloppenburg, Essen und Bevern sind am Samstagnachmittag zur Firma Feinkost Wernsing in Essen-Addrup ausgerückt. Ein Fabrikbrand war gemeldet worden. Im Fritteusen-Bereich der Pommes-frites-Herstellung sollte es verdächtig gerochen haben, hieß es. Die Feuerwehrleute suchten den Bereich intensiv nach Brandstellen ab, wurden aber nicht fündig und konnten so nach rund einer Stunde den Einsatzort wieder verlassen.

