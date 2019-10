Mit Demenz den Herbst erleben

Eversten „Den Herbst spüren – dieses Gefühl möchten wir bei Menschen, die an einer Demenz erkrankt sind wachrufen“, sagt Friederike vom Dahl vom Vorstand der Alzheimer Gesellschaft Oldenburg. Im Rahmen der „Jahreszeiten Spaziergänge“, die nach Ausflügen in den Botanischen Garten und den Schlossgarten nun zum dritten Mal stattfinden, lädt die Alzheimer Gesellschaft Oldenburg für Donnerstag, 10. Oktober, zu einem Spaziergang durch das Eversten Holz ein. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr am Eingang Ecke Meinardusstraße/Unter den Eichen. Anmeldung und weitere Infos unter Telefon 0151/72 10 21 04.