Saison im Freibad verlängert

Eversten Traumhafte Aussichten: Der super Sommer geht in der nächsten Woche in die Verlängerung, kündigen die Meteorologen übereinstimmend an. Und deshalb löst Olantis-Geschäftsführer Jens Hackbart ein Versprechen ein, das er zu Beginn der Freibadsaison gegeben hat. Das Olantis-Freibad, das eigentlich am Sonntagabend geschlossen worden wäre, bleibt auch in der nächsten Woche geöffnet (Montag bis Freitag von 6.30 bis 20 Uhr, Samstag von 6.30 bis 20 Uhr und Sonntag, 23. September, von 8 bis 20 Uhr). Das Freibad am Flötenteich wird dagegen an diesem Sonntag geschlossen.

Unabhängig von der Verlängerung der Freibadsaison stehen die Stadtteilbäder in Kreyenbrück und Eversten ab Montag zu den regulären Öffnungszeiten zur Verfügung.