Cloppenburg /Essen Nawal heißt das 500. Kind, das in diesem Jahr im Cloppenburger St.-Josefs-Hospital geboren worden ist. Das Baby, das bereits am vergangenen Freitag zur Welt kam, ließ sich auch bei einem Pressetermin am Montag in der Klinik nicht aus der Ruhe bringen. Es schlief die ganze Zeit tief und fest.

Die 23-jährige Mutter Jamila Abdelkarim, die aus dem Sudan kommt, brachte ihr drittes Mädchen zur Welt. 49 Zentimeter misst die neue Erdenbürgerin, und sie ist 3380 Gramm schwer. Die Geburt im Cloppenburger Krankenhaus sei nicht mit den Geburten ihrer zwei älteren Töchter – dreieinhalb und zwei Jahre, die im Sudan zur Welt kamen – zu vergleichen, sagte die stolze Mutter dankbar. Dort wurden ihre älteren Kinder zu Hause geboren – ohne medizinische Geräte und Betreuung. Ihr Mann, der im Sudan den Beruf des Lkw-Fahrers ausübte, drückt zurzeit die Schulbank und erlernt die deutsche Sprache.

Vor anderthalb Jahren kam die Familie über Ägypten, das Mittelmeer und Italien nach Deutschland. Sie ist nun sesshaft in Essen/Oldenburg. Hebamme Berna Mescher und die Fachärztin für Gynäkologie, Laila Akhmira, halfen den Säugling auf die Welt. Letztere fungierte auch als Dolmetscherin.

„Wir bilden bei den Geburten den Querschnitt der Bevölkerung im Landkreis Cloppenburg ab, wir sind international“, sagte der Geschäftsführer des St.-Josefs-Hospitals, Lutz Birkemeyer. Er erwartet in diesem Jahr noch weitere 180 bis 200 Geburten, so dass die Zahl der Niederkünfte in etwa der des Vorjahrs entspricht.