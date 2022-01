Bereits 3000 Newsletter-Abonnenten: Am Donnerstagabend beginnt die NWZ-„Familienzeit“

Oldenburg Familie erleben die meisten Menschen vermutlich als positiv geprägten Begriff: Darin stecken Geborgenheit, Zusammenhalt und schöne Erinnerungen. Streit natürlich – aber auch: Versöhnung. Denjenigen, die sich als Familienmenschen (mit, aber auch ohne Kinder) bezeichnen würden, bietet die NWZ seit gut einem halben Jahr den kostenlosen Familienzeit-Newsletter an. 3000 Menschen im Nordwesten gehören bereits zu den Empfängern.

Immer wieder donnerstagabends lernen Sie andere Familien und ihre Lebensformen im Nordwesten kennen, bekommen Ausflugs- und Veranstaltungstipps oder Experteninterviews zu Erziehungs- oder Gesundheitsfragen.

Dazu kommt jede Menge Service: Rezepte für die schnelle Familienküche vom NWZ-Kochblog „Muddis kochen“, aktuelle Studien oder Urteile, die das Leben in der Familie und mit Kindern betreffen, und Tipps zu Apps, Filmen oder Büchern. Außerdem im Angebot: Basteltipps und Aktivitäten für drinnen und draußen.

Im „Familienzeit“-Newsletter lesen Sie Familien-Geschichten, die uns berührt haben, die Einblicke, z.B. in besondere Wohnformen, gewähren, oder die unser Redaktionsteam eigens für die Newsletter-Empfängerinnen und -Empfänger recherchiert hat: Wo gibt es freie Schwimmkurse? Was muss ich zur Kinder-Impfung gegen Covid wissen? Oder sind elektronische Geräte passende Weihnachtsgeschenke für Kinder?

In dieser Woche haben wir zudem ein Familien-Quiz im Angebot, das sowohl Kinder als auch ihre Eltern unterhalten dürfte: Jeweils 10 Fragen zu den Heldinnen und Helden der Kindheit dürfen Kinder und Erwachsene beantworten, von Pippi Langstrumpf bis Paw Patrol, von Jim Knopf bis Feuerwehrmann Sam. Hier können sich Familien einmal im Modus „Klein gegen Groß“ probieren – nur ohne Kai Pflaume.

Das „Familienzeit“-Team möchte dabei auch mit Familien ins Gespräch kommen. Was sind die Themen und Probleme, die für sie am wichtigsten sind? Wer Vorschläge oder Anregungen hat, kann sie gerne per E-Mail an familienzeit@nwzmedien.de schicken.

Hinter dem kostenlosen Newsletter steht ein Team aus mehreren Autorinnen und Autoren – die entweder selbst Eltern oder absolute Familien-Menschen sind. Bei Interesse abonnieren Sie den „Familienzeit“-Newsletter unter www.NWZonline.de/nl-familie.

Mehr Infos: www.ol.de/familien-quiz