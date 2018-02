Wildeshausen /Landkreis Es sei wie eine Tupperparty – obwohl, ist der Begriff so richtig? Es werde ja schließlich nichts verkauft. Aber das Zusammensitzen, häufig in einer privaten Wohnung, erinnere schon an eine Tupperparty: Gemeint ist der sogenannte Elterntalk. Ab sofort wird er auch im Landkreis Oldenburg angeboten. Im DRK-Mehrgenerationenhaus (MGH) in Wildeshausen haben Vertreterinnen von Landkreis, MGH und Elterntalk das Konzept vorgestellt.

Mehrsprachiges Angebot

Die Idee dahinter: Zwischen vier und acht Väter und Mütter, deren Kindern bis zu 14 Jahre alt sind, treffen sich, um sich über das Thema Erziehung auszutauschen. „Es wurden durch die Elterntalks bisher 17 500 Eltern erreicht“, merkt Simone Zanjani von der Landesstelle Jugendschutz in Hannover an. Sie gehört zur Projektleitung Elterntalk in Niedersachsen.

Weitere Standorte Seit 2012 wird Elterntalk in Niedersachsen angeboten. In der Stadt Oldenburg sowie in Delmenhorst gibt es bereits Standorte. Finanziert wird es die ersten drei Jahre vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung.

Moderatorinnen – im Landkreis sind es bisher vier – leiten die Runde. „83 Prozent der teilnehmenden Eltern haben einen Migrationshintergrund“, sagt Zanjani. Deshalb gibt es viele zweisprachige Moderatoren. Das Angebot richte sich vor allem auch an Eltern, die sonst nicht so gut erreicht würden. Während des Elterntalks liegen Fragen- und Gesprächskärtchen auf dem Tisch. Jede Person darf der Reihe nach sich ein Kärtchen nehmen: Mal geht es um Medien – Handy, Fernseher, Computer –, mal um Erziehungstipps. Der Moderator lenkt das Gespräch: „Was sagt ihr denn dazu? Wie regelt ihr den Familienalltag?“ Der Gastgeber oder die Gastgeberin bekommt als Aufwandsentschädigung ein Präsent: Meist ist es ein Einkaufsgutschein sowie Dinge für das Kind – Malheft, Brotdose, Tasse. Zum Abschluss bekommen die Teilnehmer für weitere Informationen fünfsprachige Broschüren.

Im Landkreis werden künftig Linda Vietor, Seham Cercur, Dallin Chahenian und Mohamadi Khadija Basbebi Elterntalks moderieren. Sie unterschrieben am Mittwoch den entsprechenden Vertrag. „Zur Vorbereitung haben wir uns dreimal getroffen. Wir haben den Ablauf und Organisatorisches besprochen“, erklärt Nadine Roth. Sie ist die Elterntalk-Regionalbeauftragte für den Standort Landkreis Oldenburg. Durch MGH-Leiterin Sandra Scholz sei der Kontakt zum Elterntalk zustande gekommen, sagen die vier Frauen. Das MGH fungiert als Standort beziehungsweise als Anlaufstelle für den Elterntalk im Landkreis. „Wir finden das Projekt gut. Frau Scholz war davon sofort Feuer und Flamme“, sagt Ute Frankenfeld vom Landkreis. 19 Standorte gibt es derzeit in Niedersachsen, ab März kommt mit Osnabrück der 20. hinzu.

Meist sind es Frauen

Vor allem Frauen würden den Elterntalk wahrnehmen. Woran das liegt? „Vielleicht, weil es diesen Kaffee-Klatsch-Charakter hat. Allgemein sprechen Frauen mehr über das Thema Erziehung als Männer“, schätzt Zanjani. Trotzdem gilt: Der Elterntalk ist sowohl für Mütter als auch für Väter egal welcher Herkunft gedacht.• • Interessenten melden sich im MGH, Telefon 0 44 31/7 17 78, oder bei Nadine Roth unter Telefon 01 63/3 97 01 54.•