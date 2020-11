Freitag für Meinung: Sicherheit kann nicht gegen Sicherheit ausgespielt werden

Oldenburg „Nachrichten und Anrufe sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Niemand […] kann sie sehen oder hören, nicht einmal WhatsApp.“ Dieser Hinweis, der am Anfang jedes Chats angezeigt wird, soll Sicherheit vermitteln und Vertrauen schaffen. Tatsächlich kann niemand die Nachrichten mitlesen, da sie nicht nur verschlüsselt übertragen werden, sondern auch verschlüsselt auf den Servern des Anbieters liegen. Damit verzichtet sogar der allgemein als Datenkrake bekannte und kritisierte Facebook-Konzern, der seit 2014 hinter dem erfolgreichen Messaging Dienst steht, auf die Möglichkeit, aus dem Nachrichtenaustausch Informationen zu gewinnen, um seine Werbeprofile weiter optimieren zu können.

Finn Kunert ist der Autor dieses Artikels.

Nun sind es ausgerechnet die Innenminister der EU , die eben jene Verschlüsselung umgehen wollen, Minister von EU-Staaten, die sich normalerweise mit ihren hohen Datenschutzstandards rühmen. Unter dem paradoxen Titel „Sicherheit durch Verschlüsselung – Sicherheit trotz Verschlüsselung“ kursiert seit einigen Wochen dieser Resolutionsentwurf in den Medien, über den ein Streit um die Deutungshoheit entbrannt ist. Während Netzaktivisten auf die Barrikaden gehen und von einer Art „Generalschlüssel“ für die Behörden sprechen, versucht das Bundesinnenministerium zu beschwichtigen und spricht stattdessen von einem „Dialog mit der Industrie“, um Lösungsmöglichkeiten im Kampf gegen den Terrorismus erarbeiten zu können.

Das Streben der Sicherheitsbehörden und verantwortlichen Politiker nach mehr Überwachungsinstrumenten erscheint nach den jüngsten Bluttaten in Frankreich und Österreich grundsätzlich verständlich. Die zuständigen Stellen verfallen jedoch nach jeder Tat in altbekannte Muster und versuchen Sicherheit gegen Sicherheit auszuspielen. Dieser Ansatz ist nicht nur schädlich für die Gesellschaft, die sich stets aufs Neue fragen muss, welches Gut sie für welchen Zweck bereit ist aufzugeben, sondern auch für den Zweck an sich.

Es ist naiv zu glauben, dass staatliche Hintertüren nicht mittelfristig auch von Kriminellen missbraucht werden können, die alle noch so gut gemeinten Bemühungen ad absurdum führen würden. In unserer heutigen Welt sind digitale Kommunikationsmittel längst zu kritischen Infrastrukturen für unsere freiheitliche Gesellschaft und damit zu möglichen Angriffszielen geworden. Es würde schließlich auch niemand auf die Idee kommen, einen versteckten aber dafür kaum abgesicherten Fluchtweg in einen Tresorraum einzubauen, über den schlussendlich nicht die Bank evakuiert, sondern der Überfall erst möglich gemacht wird.