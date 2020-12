Meinung von Morgen: Mediales Versagen auch ohne Zensur

In Deutschland herrscht Pressefreiheit. Das ist ein hohes Gut. Jedoch garantiert die Pressefreiheit alleine noch keine kritische Presselandschaft. Besonders deutlich wird diese Feststellung, wenn wir uns den Umgang der deutschen Presse mit der Polizei ansehen.

Ole Pruschitzki (18), Gymnasiast

Kritik vom Deutschen Journalisten-Verband

Auch wenn in den letzten Monaten aufwendige Recherchen zu Fällen von Polizeigewalt erschienen sind und dahingehend eine kritischere Auseinandersetzung mit der Polizei stattgefunden hat, zeigt sich gerade bei der medialen Rezeption von Großeinsätzen wie z.B. bei Demonstrationen, dass sich viele Medien immer noch als Sprachrohr der Polizei verstehen. Wer schonmal die Pressemitteilung der Polizei zu einem Einsatz mit dem verglichen hat, was letztendlich abgedruckt wird, stellt fest: häufig wird in den Artikeln zu einem Ereignis über große Strecken fast wörtlich die Version der Polizei zitiert.

Anstoß daran nahm beispielsweise der Deutsche Journalisten-Verband (DJV), die größte Interessenvertretung für deutsche Journalist*innen, anhand der Berichterstattung zu den Massenaktionen des Klima-Bündnisses Ende Gelände im Jahr 2018. Damals hatten fast alle Medien die Angaben der Polizei über verletzte Beamte unhinterfragt übernommen- später stellte sich heraus, dass sich die allermeisten der als verletzt gemeldeten Polizist*innen nicht durch „Fremdeinwirkung“ verletzt hatten.

Ein anderes extremes Beispiel mit Oldenburg-Bezug: im Jahr 2018 überschlugen sich die Schlagzeilen über eine angebliche Attacke von Linksautonomen auf das Privathaus eines Staatsschützers in Hitzacker. Der Fall schlug so hohe Wellen, dass sich selbst Innenminister Seehofer und sein niedersächsischer Amtskollege Pistorius entsetzt zeigten.

Die Realität sah anders aus

Die Realität sah jedoch, wie sich später herausstellt, komplett anders aus: die angebliche Attacke war ein friedliches Protestkonzert, Gewalt ging an diesem Tag nur von der Polizei aus. Augenscheinlich aus Rache attackierte eine Oldenburger Polizeieinheit die Demonstrierenden auf ihrem Nachhauseweg brutal und hielt diese stundenlang fest. Diese Version des Geschehens kam jedoch erst einige Tage später ans Licht, als Bild-Zeitung und Co. sich bereits als Presseabteilung der Polizei in Szene gesetzt hatten, ohne selber die Berichte zu prüfen.

Die Reihe an bekannten Beispielen ließe sich weiter fortführen als hier Platz ist. Das ist gerade deshalb kritisch, weil es die Aufgabe der Medien ist, die Exekutive des Staates zu kritisieren und zu kontrollieren. Angesichts von immer neuen, weitreichenden Polizeigesetzen stimmt das nicht gerade zuversichtlich.

Zwei Dinge, die sich ändern müssen

Um eine objektive Berichterstattung zu gewährleisten, müssen sich vor allem zwei Dinge ändern: Die Berichte der Polizei dürfen nicht höher gewichtet werden als jede andere Aussage von Beteiligten oder Zeug*innen und es braucht mehr Redakteur*innen vor Ort. Da letzteres unter Marktbedingungen für viele Redaktionen unmöglich ist, braucht es hier letztendlich auch mehr öffentlich-rechtliches Engagement oder ein komplett anderes System zu Organisation von zuverlässiger Berichterstattung ohne Profitdruck.