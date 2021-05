Online-Umfrage: Schon mehr als 800 Teilnehmer beim Friesland-Check

Friesland 832 Friesländer und Friesländerinnen haben schon beim großen Friesland-Check der Nordwest-Zeitung mitgemacht. Dabei ist die Umfrage erst am vergangenen Wochenende an den Start gegangen.

Beim Friesland-Check geht es um die Frage, wie gerne Sie in Friesland leben. Noch bis zum 20. Juni haben Sie Zeit, an der Umfrage teilzunehmen. Wir wollen wissen, in welcher Gemeinde Frieslands es sich am besten lebt. Gibt es genug Angebote für Kinder? Wie gefällt Ihnen das gastronomische Angebot? Können Sie in Ihrem Ort all das besorgen, was Sie im Alltag benötigen? Wie bewerten Sie die medizinische Versorgung vor Ort? Für jeden Punkt können Sie Noten auf einer Skala von eins bis zehn vergeben. Haben Sie zu einem Punkt keine Meinung, können Sie ihn einfach überspringen.

Die Umfrage ist anonym. Erhoben werden lediglich die Gemeinde, die Altersgruppe, das Geschlecht und der Familienstand der Teilnehmer. Außerdem wird gefragt, ob es Kinder in Ihrem Haushalt gibt. Falls ja, kommen eben noch ein paar Fragen dazu. Für den Friesland-Check brauchen Sie lediglich ein paar Minuten Zeit.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Wichtig ist, dass möglichst viele Friesländer an der Umfrage teilnehmen, denn je mehr Menschen die Fragen beantworten, desto aussagekräftiger sind die Ergebnisse des Friesland-Checks am Ende.

Ab dem 3. Juli werden die gesammelten Daten in der NWZ ausgewertet und die Ergebnisse vorgestellt. Dann zeigt sich, wo welche Gemeinden gut aufgestellt sind, wo es noch Verbesserungspotenzial gibt und wo die glücklichsten Friesländer leben.

Hier geht’s zum Friesland-Check: www.nwzonline.de/friesland-check-umfrage