1480 Euro für die DLRG

Einmal im Jahr trifft sich die weibliche Bierprüfungskommission 2013, um den nächsten Empfänger ihrer Spendenaktion auszusuchen. Die Einsammlung eines festen Betrags bildet die Grundlage für das „Spendenfässchen“, das die Techniker der Brauerei jedes Jahr für diese Aktion basteln. Bei der Bierprobe ergänzten die Gäste den Inhalt des Fässchens. Bei einer kleinen Teestunde haben Angela Dankwardt (von links), Marianne Rasenack, Käthe Schüdzig, Ira Beckmann und Elke Vredenborg an die Vorsitzenden Stefan de Vries und Günter Krüger der DLRG Schortens-Jever überreichen. Ein herzliches Dankeschön sagen die „ewigen Bierprüferinnen“ an alle Spender und an die Brauerei, die den Bierprüferinnen diese Spendenaktion während der Bierprobe ermöglicht hat.BILD: