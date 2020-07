2000 Euro für Prävention

Aktionstage rund um Internet, Handy und Co., Sexualprävention mit Pro Familia, Sucht-Prävention mit der „Wilden Bühne“ aus Bremen – Präventionsarbeit wird am Mariengymnasium großgeschrieben sagt Koordinatorin Susanne Schneider. All das kostet Geld – deshalb freut sich das Mariengymnasium über eine Spende der Landessparkasse zu Oldenburg an den Förderverein: 2000 Euro stellt die Sparkasse zur Verfügung. „Wir fördern die Bemühungen des Mariengymnasiums in Sachen Prävention sehr gern“, sagte Filialleiter Thorsten Harms. Auch einige Schüler waren bei der Übergabe dabei und berichteten von ihrer nächsten Präventionsidee: Es geht um verbale Übergriffe auf Mädchen und soll im Schuljahr 2020/21 angegangen werden.

