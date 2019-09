Was für ein Spaß! 105 Hunde – klein und groß und in allen Farben – haben am Samstag das 3. Hundeschwimmen im Freibad Jever genossen. Während die einen mit einem Riesensatz ins Wasser sprangen, um Bällen und Ringen hinterherzuschwimmen, beäugten andere das Geschehen erst einmal vom sicheren Rand aus. Roswitha Knieling (oben), die das Hundeschwimmen zusammen mit dem Förderverein Freibad und der Stadt organisiert hatte, half mit vielen Leckerli und dem Schwimmbrett zahlreichen Hunden über ihre Angst vorm Wasser hinweg. Viele kleinere Vierbeiner tobten fröhlich durchs flache Kinderbecken. Damit das Baden für die Hunde unbedenklich ist, wurde einige Tage vorher nicht mehr gechlort. Das Freibad hatte Anfang September bereits die Badesaison beendet – für die Hunde und ihre Halter blieb das Wasser nun noch im Becken. Die Einnahmen aus dem Hundeschwimmen gehen an den Freibad-Förderverein. BILDer:

Video unter www.youtube.com/nwzplay