40 Jahre bei Volksbank

Sabine Eggerichs war am 1. September 40 Jahre bei der Volksbank Jever beschäftigt: Die Rechtsanwalts- und Notargehilfin gehört seit 1980 dem Volksbank-Team an. Zunächst lagen ihre Aufgaben in der Versicherungs- und Immobilienverwaltung sowie Kundenberatung; 1992 wechselte sie in die Vertriebsabteilung. Der Vorstand hat Sabine Eggerichs zum Dank die Ehrenurkunde des Genossenschaftsverbands verliehen. BILD: