40 Jahre im Dienst

Glückwünsche, Urkunde und Blumen für Wolfgang Cassens: Er konnte am 15. September auf 40 Jahre im öffentlichen Dienst zurückblicken. Cassens absolvierte von 1978 bis 1980 eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann. Ab 16. August 1980 verpflichtete er sich bis zum 30. Juni 1993 als Soldat auf Zeit bei der Bundeswehr. Am 1. August 1993 begann Wolfgang Cassens eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten beim Landkreis Friesland und wurde nach bestandener Abschlussprüfung mit Wirkung vom 29. Mai 1996 als Verwaltungsfachangestellter übernommen. Nach Einsätzen in verschiedenen Bereichen ist er seit Februar 2008 als Sachbearbeiter im Fachbereich Straßenverkehr tätig.