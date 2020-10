400 Euro gespendet

72 Hunde und rund 200 Menschen: Auch das 4. Hundeschwimmen im Freibad Jever war trotz der Corona-Regeln ein Erfolg. „Viele Leute kamen einfach, um sich das Treiben im und am Becken anzusehen“, freut sich Organisatorin Roswitha Knieling (Mitte). Das Orga-Team konnte den Erlös von 400 Euro an den Förderverein Freibad Jever als Spende übergeben. Wer Fotos von der Veranstaltung haben möchte, kann sich an Roswitha Knieling wenden – alle Fotos einer Fotografin werden auf CD gebrannt. BILD: