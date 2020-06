7. Juni Ist Tag Des Hundes: Ein Leben ohne Hund? Möglich – aber für das Team des Jeverland-Boten sinnlos

Rund fünf Millionen Hunde gibt es in Deutschland – zwei von ihnen sind immer mal wieder in der Redaktion des Jeverland-Boten am Kirchplatz in Jever anzutreffen.

Lotti ist seit 12 Jahren festes Team-Mitglied, seit wenigen Monaten wird sie vom kleinen Spanier Chulo unterstützt.

Sie stehen am 7. Juni am „Tag des Hundes“ genauso im Mittelpunkt wie alle anderen Hunde deutschlandweit. Der Tag wurde 2010 vom Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) ins Leben gerufen. Ziel ist, die besondere Bedeutung des Hundes in der Gesellschaft bewusst zu machen – sei es als Arbeitshund mit Spezialausbildung, Sporthund oder alltäglicher bester Freund und Begleiter.

BILD: Schombel BILD: Schombel Eigentlich bin ich durch und durch eine Katzenliebhaberin und -bedienstete, aber ich freue mich immer, wenn ich Wuffis treffe. Dann tue ich alles Mögliche, um ihre Aufmerksamkeit zu erhaschen – das klappt aber nicht immer: Einige Hunde scheinen zu riechen, dass ich bereits an schnurrige Vierbeiner vergeben bin und ignorieren mich gekonnt. Ohne Chulo und Lotti wäre im Übrigen die Arbeit in der Redaktion nur halb so schön. Chihuahua Schombel

BILD: Homola BILD: Homola Hunde begleiten mich bereits mein ganzes Leben. Ich liebe es, mit meinem Hund Emma spazieren zu gehen und er bringt mich und meine Familie oft zum Lachen. Das Leben mit einem Vierbeiner macht Spaß und wird nie langweilig. Kirsten Homola