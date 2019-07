Stolz wie Oskar ist das Team des Wirtschaftsförderungsvereins Sande, das bei den Sander-Markt-Pokalspielen dem zweimaligen Titelverteidiger „Gemeinde Sande“ den Pott abgejagt hat und nun neuer König auf dem Rummelplatz ist. Vier Teams traten bei Wettbewerben am Schießstand, beim Dosenwerfen und Pfeilewerfen sowie beim Rückwärtseinparken auf dem Autoscooter an. Am Ende herrschte Punktgleichheit zwischen dem Wirtschaftsförderungsverein und dem Bürgerverein. Die Entscheidung fiel beim Entenangeln: Dort zog Lena Grabosch als Matchwinner ihrem Team vom Wirtschaftsförderungsverein den Titel an Land. Den Pokal präsentierte anschließend Lena Grabosch mit (von links) Stefan Simon, André de Vries, Marion Saurwein, Andreas Mahler, Jana Dumke-Waldschmidt und Wolfgang „Mozart“ Gerhard. BILD:

