Aktivisten fordern Stopp der LNG-Pläne

Knapp 20 Aktivisten der Klima-Allianz Nordseeküste haben auf dem Alten Markt in Jever gegen das in Wilhelmshaven geplante Uniper-Terminal zur Anlandung von Flüssigerdgas (LNG) demonstriert. Weil das Flüssigerdgas in den USA und Kanada auch per – in Deutschland als umwelt- und gesundheitsschädlich verbotenem – Fracking gewonnen wird, fordern sie, den Bau des Terminals zu stoppen und damit nicht länger Fracking in anderen Ländern zu unterstützen. Mit ihrem Protest richteten sie sich direkt an Umweltminister Olaf Lies (SPD), der Flüssigerdgas als wichtiges Element der Energiewende befürwortet – ursprünglich sollte die Demo vor dem SPD-Büro an der St. Annen-Straße stattfinden. Doch die Straße ist eng – da hätten in Corona-Zeiten die Mindestabstände kaum eingehalten werden können. Das Ordnungsamt hat die Demo deshalb verlegt.

