Alte Molkerei: Baustart rückt näher

Wenn im jeverschen Bauausschuss an diesem Mittwoch, 27. Mai, und später im Rat der Satzungsbeschluss für die Änderung des Bebauungsplans Alte Molkerei fällt, rückt der Baubeginn in greifbare Nähe: Dann kann Gilde Investors den Umbau des maroden Gebäudes an der Bahnhofstraße in ein modernes Ladengebäude mit Mall (Bild rechts) in Angriff nehmen. Seit 2014, als die Entkernung der Alten Molkerei abgebrochen werden musste, gammelt das alte Gebäude vor sich hin und wird zunehmend maroder. Seit März 2019 ist die Ruine mit Bauzaun und Folie gesichert, nachdem Fassadenteile und Ziegel auf den Platz gefallen waren. Im Neubau an der Bahnhofstraße sollen unter anderem Bäckerei, Getränkemarkt und die Pizzeria Platz finden. Ebenfalls vorgesehen ist, die Parkplatz-Zufahrt von der Bahnhofstraße aus zu sperren.

BILDer:

