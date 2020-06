Bagger reißt leeres Gebäude ab

Montag ging es los für das Architekturbüro Metaplan; bis das komplette Gebäude abgerissen ist, dauert es ungefähr drei Wochen: An der Lindenbaumstraße in Jever wird ein ehemaliges Geschäfts- und Wohnhaus im Auftrag der Münchener Immobiliengesellschaft Schneider abgerissen. Bis 2009 war dort „Frankys Möbelkiste“, seitdem herrschte an dieser Stelle ein Leerstand auf 600 Quadratmetern. Noch nicht entschieden ist, was das Gebäude ersetzen wird. BILD:

