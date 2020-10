Bank aufgearbeitet

Der Bürgerverein Jever ist auch in Corona-Zeiten aktiv: So wurde die viel genutzte Bank an der Ecke An`t Pumpwark frisch gestrichen und repariert. Die Anwohner Ilka Trageser und Uwe Köster freuten sich mit den Vorstandsmitgliedern Klaus Mayenburg und Wolfgang Wandke darüber. Ein großes Vogelhaus zur Winterfütterung an den Graften ist bereits in Arbeit. Die am 14. Oktober geplante Mitgliederversammlung muss verschoben werden. Auch das Moorlandstreffen am 11.11. fällt aus. BILD: