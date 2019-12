Besondere Stimmung in Hohenkirchen

Es war eine ganz besondere Atmosphäre auf dem Hohenkirchener Weihnachtsmarkt: Durch die neue Anordnung der Buden und Zelte blieb der Blick auf die Gaukirche frei. Und die große Tanne in der Mitte war Anlaufpunkt für viele Besucher. Gestiftet wurde sie von Madleen und Björn Tiegges. Schon im Vorfeld hatten Mitglieder der Rentnerband Hohenkirchen die Sterne an den Straßenlaternen installiert. So freute sich ein Besucher: „Auf den Weihnachtsmärkten in den großen Städten gibt es nur Gedränge, hier aber kann ich über den Platz schlendern und mich mit alten Bekannten unterhalten. Das ist eben eine andere Lebensqualität.“ Dass der Nikolaus an beiden Tagen vor Ort war, gehört einfach zum Programm. Mit seinen Süßigkeiten erfreute er besonders die kleinen Besucher, die sich auf einem kleinen Karussell und in einer Hüpfburg des Boßelvereins vergnügen konnten. Und natürlich gab es die Tombola des Gewerbevereins. So war denn auch Alexander Hirschfeld, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Hohenkirchen, die den Weihnachtsmarkt mit vielen Vereinen organisiert hatte, recht zufrieden: Denn das Wetter spielte einigermaßen mit.

BILDer: