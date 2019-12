Bester Hausmeister von allen

Alle Jahre wieder beglückt Heinz Janßen die Grundschule Cleverns mit einem besonderen Geschenk: Zu Beginn der Weihnachtszeit schmückt der „Hausmeister mit Herz“ mit seiner Frau Angela die Grundschule, schleppt Weihnachtsbäume, Lichterketten, Weihnachtsmann, Schlitten und Geschenke in die Pausenhalle und überrascht damit die Grundschüler. Die Requisiten hat zum größten Teil seine Frau gebastelt. In diesem Jahr hat er auf dem Pausenhof ein Lichterspiel installiert, was vor allem die Erstklässler zum Staunen bringt und bereits vor Unterrichtsbeginn einen gewissen Zauber auf dem Schulhof erstrahlen lässt. Die Schule sagt Danke!BILD: