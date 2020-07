Naturbeobachtungen im Garten – Entschleunigung in der Corona-Zeit: Fotograf Ralf Sinning geht immer wieder in seinem Garten an der Bismarckstraße in Jever auf Foto-Safari. Vor allem das Leben im ganz Kleinen hat es ihm angetan – und da entdeckte er jetzt eine fiese kleine Ameise, die auf einer Blüte eine ahnungslose Biene am Hinterbein gepackt hielt.

