Westerstede

Gefällte Eiche In Westerstede Spurensuche am zerstörten Adlerhorst

Experten aus Niedersachsen untersuchten am Mittwoch das Waldstück rund um den Baum, den Unbekannte am Wochenende gefällt hatten. Über die Motive kann nur spekuliert werden, ähnliche Fälle gab es schon in anderen Bundesländern.