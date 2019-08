Cleverns /Sandelermöns Es begann ganz einfach damit, dass er seiner Frau und den Kindern die Gegend zeigen wollte, wo er als Wehrpflichtiger von 1977 bis 1978 seinen Dienst ableistete. Daraus wurde für Günter Föllenz und seine Familie eine Tradition, die schon 27 Jahre währt. Nach der Ausbildung in der Marineortungsschule in Bremerhaven verbrachte er seine Dienstzeit auf dem Zerstörer „Hessen“ im Marinestützpunkt in Wilhelmshaven, lernte so die Stadt am Jadebusen und das Jeverland kennen und fand Gefallen.

Als Tochter Annika laufen konnte, entschloss sich die Familie von der Mosel aus Bausendorf (Verbandsgemeinde Traben-Trarbach), die Nordseegegend zu besuchen. Doch eine Ferienwohnung oder ein Zimmer im Sommer 1992 an der Küste zu bekommen – Fehlanzeige. Sie wurden im Vermieterprospekt der Stadt Jever fündig: Die Grappermönserin Anna Nannen hatte zwar ihre Ferienwohnung belegt, wusste aber, dass in der Nachbarschaft bei Anita und Hans Hinrichs in Grappermöns eine Wohnung leer steht.

So begann eine Freundschaft, die mittlerweile einen großen Kreis gebildet hat und gegenseitige Besuche stärken die Verbundenheit. „Ob im Winter oder im Sommer: es gefällt uns in Jever und dem Jeverland“, sagen Ulrike und Günter Föllenz. „Wir haben leckere Schollen am Strand gegessen und den Meerblick genossen und feiern als i-Tüpfelchen auch noch das Stadtfest mit unseren vielen Bekannten.“

Sie freuen sich schon auf den jährlichen Boßelwetkampf mit Cleverns-Sandelern und Mitgliedern der „Gesellschaft Reichstag“ aus Lüdinghausen und auf die nächste Gruppen-Radtour mit Erik und Dietmar Reck entlang eines Flusses in Deutschland.

„Wir sind immer wieder beeindruckt von der Gastfreundschaft und Offenheit in dieser Region“, sagen die Föllenz’. Und Offenheit zeigen beide auch, wenn es um das Graftenhaus geht: Sie sind beide Architekten in der Rheinland-Pfälzischen Bauverwaltung; sie vermissen die Verbindung des Gebäudes zur Historie der Stadt. Günter Föllenz hat mit vergleichbaren Themen nicht nur als Baufachmann, sondern auch im Ehrenamt als CDU-Fraktionsvorsitzender in seiner Verbandsgemeinde zu tun.

Besonders beeindruckt hat sie bei ihrem Besuch diesmal das Schollenbraten im Watt: Günter Föllenz hat die Gastronomiekooperation überzeugt – und er will etwas ähnliches in seiner Heimat anregen. Statt mit Scholle dann mit Moselfischen. Vorab hat er schon ein Handyfoto an seine Bekannten geschickt und die Antwort erhalten: Da wollen wir im nächsten Jahr dabei sein.