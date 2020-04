Schnelles Internet In Cleverns: Grundschule wird ans Breitbandnetz angeschlossen

Cleverns Am Friesenwall in Cleverns laufen zurzeit Erdarbeiten für den Glasfaseranschluss der Grundschule: Der Landkreis lässt im Zuge des Breitbandausbaus die Schule ans schnelle Internet anschließen. Die Anlieger haben allerdings nichts davon – sie können sich nicht an die Schul-Glasfaser anschließen lassen.

Die Kabelverlegung zur Grundschule ist einfach: Nach dem Kanalbau vor ca. 25 Jahren war der Mittelstreifen des Sträßchens nicht wieder mit Asphalt ausgefüllt, sondern gepflastert worden. Die Pflastersteine brauchen nun nur aufgenommen und ein Schacht fürs Kabel gegraben werden.

Seit November lässt der Landkreis Glasfaser verlegen – rund 2700 Adressen (etwa 3500 Haushalte) und alle weiterführenden Schulen und Grundschulen werden ans schnelle Internet angeschlossen. Der Breitbandausbau mit einem Gesamtvolumen von rund 20 Millionen Euro wird zu 60 Prozent vom Bund und zu etwa 25 Prozent vom Land Niedersachsen gefördert, so dass auf den Landkreis Friesland ein Eigenanteil von rund 3,7 Millionen Euro entfällt.

Unterdessen hat der Bund Friesland für den Breitbandausbau weitere 1,37 Millionen Euro zugesagt. Mit dieser Summe sollen auch die bisher mit Breitband unterversorgten Gewerbegebiete in Frieslands Städten und Gemeinden ans schnelle Internet angeschlossen werden. Ziel ist, den Glasfaserausbau in den VDSL-Gebieten zu forcieren.