Aktion Für Kinder: Piraten lassen nichts anbrennen

Dangast Hisst die Flagge und Leinen los: Endlich konnten die Strandpiraten nach langer Corona-Pause wieder den Dangaster Strand unsicher machen. Gemeinsam mit der Kurverwaltung laden die Strandpiraten zu Sport, Spaß und Spiel am Strand ein. Dass sie bis Juni warten müssen, um wieder mit Kindern Piratenabenteuer zu erleben, hätten sie wohl nicht vermutet. Doch nun war es wieder so weit: Am Sonntag hatten sie erstmals wieder zum Stockbrotbacken eingeladen.

„Guck mal, da ist ein Pirat“, rief der vierjährige Jonas seiner Mutter am Dangaster Strand zu und rannte ganz furchtlos auf Christian Stankovic mit seiner Piratenmütze zu. Rund 50 Kinder buken sich die süßen Teigstücke an langen Holzstöckern über dem offenen Feuer. Stockbrotteig und Getränke gab es zu familienfreundlichen Preisen. Um die gebotenen Abstandsregeln einzuhalten, waren gleich vier Feuerkörbe im Sand aufgestellt, so dass nur die Teilnehmer, die aus einem oder zwei Haushalten kamen, nah beieinander standen.

„Der Neubeginn verlief recht ruhig, man merkt, dass die Mutter-Kind-Kurkinder fehlen“, sagte Christian Stankovic. Übrigens betreuen die Strandpiraten in diesem Jahr auch erstmals die am Strand stehende Trampolinanlage. Treffpunkt dafür und für weitere Veranstaltungen ist der Zirkuswagen der Strandpiraten. Dort sind auch Informationen zu den jeweiligen Programmpunkten nachzulesen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Das Stockbrotbacken mit den Strandpiraten findet immer, wenn es das Wetter zulässt, samstags ab 18 Uhr am Strand statt.