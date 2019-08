Dangast Bereits zum dritten Mal findet am Freitag und Samstag, 6. und 7. September, in Dangast ein Barcamp statt. „Das ungewöhnliche Format hat sich damit wohl endgültig auch am Jadebusen fest etabliert“, lädt Mitorganisator Frank Glanert zu der Veranstaltung im Weltnaturerbeportal ein.

Ausgerichtet und unterstützt wird das Barcamp vom Fördervorhaben „Enera“, die Teilnahme ist kostenlos. Verbindliche Anmeldungen im Internet unter www.barcampdangast.de. Sie sind noch bis kurz vor der Veranstaltung möglich.

Die „Unkonferenz“, deren Tagesordnung durch die Teilnehmer am jeweiligen Tag der Veranstaltung gemeinschaftlich festgelegt wird, hat im vergangenen Jahr mehr als 80 Menschen angelockt. Diese kommen aus der Region und auch aus ganz Deutschland. Die Altersspanne der Besucher sei sehr groß, so Glanert: „Durch die sehr unterschiedlichen Hintergründe und Motivationen der Teilnehmer resultiert ein sehr großes Themenspektrum.“

Eine Rolle spielen dabei Fragen der Nachhaltigkeit, erneuerbare Energieversorgung, Speicher sowie Prototypen aus dem „Enera“-Umfeld. Viele der 45-minütigen so genannten Sessions, die in bis zu vier Räumen gleichzeitig stattfinden, drehen sich auch um Lernen, moderne Arbeitsweisen, Mobilität und Antriebstechniken.

Die Idee sei nicht neu. „Nur in der ländlichen Region am Jadebusen alles andere als ein Selbstläufer“, sagt Frank Glanert. Im ersten Jahr konnten die Initiatoren aus Varel mit Unterstützung durch das Energiewendeprojekt Enera bereits 60 Teilnehmer begrüßen. Neben Barcamp- und Socialmedia-Experten auch viele Interessierte aus der Region und solche mit wenig Berührungspunkten zu New Work und neuen Medien – eine spannende Mischung für beide Seiten, die sich auch im vergangenen Jahr so fortgesetzt hat.

Und genau diese Mischung macht das Barcamp in Dangast aus. Heraus kam in den vergangenen beiden Jahren eine bunte Palette an Themen und Fragestellungen. Das Altersspektrum der Teilnehmer reicht von unter 20 Jahren bis Ende 60. Glanert: „Und so kamen ganz unterschiedliche Themen aufs Tapet.“

Mehr Informationen unter www.projekt-enera.de