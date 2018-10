Alle 18 Info-Einrichtungen zertifiziert

Die Anerkennung erfolgte durch das niedersächsische Kultusministerium an alle 18 Nationalpark-Bildungseinrichtungen am niedersächsischen Wattenmeer und an die Nationalparkverwaltung. Das Nationalpark-Haus Dangast ist die südlichste der 18 Einrichtungen. Jede hat ihren eigenen Themenschwerpunkt rund um den Nationalpark. In Dangast ist dies der Lebensraum Jadebusen mit dem Künstlerort, dem Küstenschutz und der Maritimen Notfallvorsorge. Schulen können über das ganze Jahr in Dangast Veranstaltungen, Projektwochen, Seminare und Lehrerfortbildungen zu individuellen Terminen buchen.