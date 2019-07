Zombieapokalypse trifft Mathematik: Unter diesem Motto haben zwölf Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen Jever mit Referendarin Manon Peters einen Escape Room gestaltet. Dabei betteten sie mathematische und logische Rätsel in ein aufwendiges Endzeitszenario ein. Auf der Suche nach einem Heilmittel zur Rettung der Menschheit ließen sich zahlreiche Schülergruppe einsperren. Sie hatten bei der Lösung der Rätsel viel Spaß und konnten im Team ihre Strategie- und Kombinationsfähigkeiten zeigen. „Durch unseren Escape Room konnte man mal sehen, wie aus einer Idee genug Inspiration kommen kann, einen Klassenraum so umzubauen, dass andere Schüler zu Detektiven werden. Mit jedem Vorbereitungstreffen hat man immer etwas erreicht und war deshalb am Ende auch voller Stolz, die Gruppen unsere Rätsel lösen zu lassen“, sagt Projektteilnehmerin Joleen E. BILDer: