Bildung: Gesamtschule, Oberschule oder aufs Gymnasium?

Friesland Im Mai nehmen die weiterführenden Schulen in Friesland Anmeldungen der neuen Fünftklässler an. Eltern können ihre Kinder direkt an der gewünschten Schule anmelden.

In diesem Jahr gilt auch bei den Anmeldeterminen die Abstandsregelung von 1,5 Metern, zudem stehen vor den Sekretariaten Desinfektionsmittel bereit.

Bei den beiden Integrierten Gesamtschulen in Schortens und Zetel werden die Klassenplätze wie immer ausgelost. Mädchen und Jungen, die beim Losverfahren keinen Platz erhalten haben, können danach noch bei den zuständigen Schulen – Oberschule oder Gymnasium – angemeldet werden.

Einen Überblick über die weiterführenden Schulformen gibt eine Broschüre des Landkreises. Sie enthält detaillierte Informationen zum Profil, Angebot und Selbstverständnis der Schulen, gegliedert nach Regionen und Schulformen. Zu finden ist sie auf der Internetseite des Landkreises.

Schulbroschüre zum Download unter www.friesland.de/schulen