Breitbandausbau: Knapp 400 Klassen bereits digital

Friesland Dadurch, dass die Schulen seit März leer waren, konnte der Landkreis nicht nur den Schulausbau, sondern dort auch den Breitbandausbau vorantreiben. Wie berichtet, hat der Landkreis Friesland vor zwei Jahren einen Digital-Masterplan verabschiedet, der vorsieht, zehn Millionen Euro in den Ausbau der digitalen Infrastruktur an den Schulen in Trägerschaft des Kreises zu investieren. Alle 850 Klassenräume der weiterführenden Schulen werden entsprechend ausgestattet.

Der Kreis erhält dafür eine Co-Finanzierung von vier Millionen Euro vom Bund, sechs Millionen zahlt der Landkreis. Aktuell sind knapp die Hälfte der Klassenräume – laut Landrat Sven Ambrosy 350 bis 400 – bereits entsprechend ausgestattet, pro Jahr kommen 100 Klassenräume neu dazu.

Nun hat der Kreis den Breitbandausbau in der Schule. Somit gebe es nicht nur eine gute technische Ausstattung in den Schulen, sondern auch die notwendige Bandbreite. Die Anschlüsse liegen im Zuge des Breitbandausbaus auch vor den Grundschulen. In einer Gemeinschaftsaktion wurden die Schulen in Trägerschaft der Städte und Gemeinden verkabelt.