Corona-Krise: Zwischen Zuversicht und Verunsicherung

Friesland Das öffentliche Leben liegt brach, aber irgendwie muss es ja weiter gehen. Was machen die Friesen in der Corona-Krise? Wie vertreiben sie sich die Zeit zu Hause? Wie sehr schlägt ihnen das Kontaktverbot aufs Gemüt?

• Offene Fragen

Das erst am Wochenende beschlossene Kontaktverbot stellt manche offenbar noch vor Fragen: „Und was ist z.B. mit getrennt lebenden/geschiedenen Eltern... dürfen die Väter die Kinder dann nicht mehr sehen? Und kann man seinen Lebenspartner nicht mehr besuchen, wenn man nicht zusammen wohnt?“, fragt zum Beispiel Sabine Franke. Doch, das ist weiterhin möglich und in der Allgemeinverfügung klar geregelt: „Der Besuch bei Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern, Alten, Kranken oder Menschen mit Einschränkungen (außerhalb von Einrichtungen) und die Wahrnehmung des Sorgerechts“ sind „weiterhin zulässig“, heißt es dort. Das bedeutet auch, dass Alleinerziehende mit mehreren Kindern weiterhin ihre Kinder mitnehmen können, wenn sie das Haus verlassen müssen.

• Zustimmung

Das Kontaktverbot trifft bei den meisten Menschen auf Zustimmung. „Längst überfällig“, kommentiert zum Beispiel Hans Gödjen. „Viele gehen noch immer mit der Situation zu sorglos um, es ist oft so, dass man diese Menschen vor sich selbst schützen muss – und andere vor diesen Menschen.“ „Ich finde es sehr schade, dass sie den Ernst der Lage nicht begreifen“, schreibt Andrea Strebel – und meint damit vor allem Jugendliche, die sich trotz der schon lange bekannten Regeln treffen. Für Antje Brandt ist klar: „Für die Menschen unter uns, die sich zuvor schon an die Regeln gehalten haben, ändert sich praktisch nichts.“

Timo Fiedler würde sogar noch einen Schritt weitergehen: „Ich bin im Rettungsdienst tätig und wir werden täglich über neue Informationen über das Covid-19-Virus informiert. Ich kann nur sagen, dass nur eine Ausgangssperre zum Erfolg führt. Wir müssen die steile Kurve brechen, um die Neuinfektionen zu unterbinden.“

• Leben mit der Krise

Viele Friesen arrangieren sich mit der Ausnahmesituation. Claudia Schröder sieht die Lage optimistisch und kann ihr sogar noch etwas Positives abgewinnen. „Ich bin Pflegekraft, also gehe ich meinem Job nach. Einkaufen macht seit über einer Woche nur eine Person aus der Familie. Wir kommunizieren innerhalb der Familie größtenteils über Whatsapp. Wir sind zu Hause, vertreiben uns die Zeit auf der Terrasse oder im Garten. Nur der Hund muss halt mal raus. Das machen wir abwechselnd. Meine Fenster waren noch nie so sauber. Meine Schränke noch nie so aufgeräumt. Der Boden glänzt... also so what? Alles hat was Gutes. Das Leben ist entschleunigt. Die Familie ist zusammen.“

* Facebook-Nutzerin Isa Sophie nimmt die Einschränkungen gerne auf sich: „Ich wohne bei meinen Großeltern mit im Haus und für mich ist es selbstverständlich, zu Hause zu bleiben. Zwar ist es wirklich schwer, die Freunde nicht mehr besuchen zu können und einfach was mit denen zu machen, aber zum Schutz meiner Großeltern nehme ich die Einschnitte persönlich gerne auf mich. Ich bin zudem in einer Ausbildung und bin nun jeden Tag im Homeoffice. Ist zwar schon ein wenig komisch, dass ich nun alleine lernen muss, aber dafür gibt es ja Whatsapp. Ein Kollege und ich lernen somit immer zusammen per Videochat.“ Auch wenn man jetzt getrennt voneinander ist, sei man doch irgendwie zusammen. „In dieser Zeit, so schwer sie auch momentan sein mag, muss man zusammenhalten!“

* Schwieriges erlebt Anke Christine bei ihrer Arbeit: „Ich arbeite in Berlin-Neukölln in einer Friedhofsverwaltung. Hier sind die Einschränkungen für trauernde Angehörige besonders hart. Diese dürfen im Moment nicht ihre Grabstätten besuchen und die Trauerfeiern sind sehr eingeschränkt.“ Wegen der Krise und der Arbeit sehe sie momentan ihre Freunde und Familie in Friesland nicht. „Das ist hart, aber so geht es ja vielen Menschen. Zu Hause wird gelesen, aufgeräumt und TV geschaut.“

* Auch der parteilose Vareler Ratsherr Alexander Westerman meldete sich zu Wort: „Ich verfolge das politische Geschehen auf Bundes- und Landesebene. Meine Zeit verbringe ich mit viel lesen und ab zu an der PS4.“