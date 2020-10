Corona-Maßnahmen: Kommunikation soll in Zukunft besser laufen

Friesland Frieslands Landrat Sven Ambrosy hat erneut Fehler bei der Kommunikation rund um die Allgemeinverfügung zu Corona eingeräumt, die Ende September unter anderem die Schulen zurück in den Schichtbetrieb versetzt hatte. Wie berichtet, hatten die Anweisungen zu Protesten von Eltern, Lehrern und Schülern geführt. Zwei Tage vor den Herbstferien wurden sie wegen gefallener Infektionszahlen wieder aufgehoben.

Kette unterbrochen

„Da muss ich im Nachklapp sagen, da ist nicht gut kommuniziert worden“, sagte Ambrosy. In diesem Punkt müsse er den Kritikern Recht geben. „Das wird uns nicht noch einmal passieren“, versprach er.

Zudem lobte er die Arbeit des Gesundheitsamts. Es sei den Mitarbeitern der Behörde gelungen, die Infektionsketten zu unterbrechen.

Das sei der Grund dafür, dass sich die 7-Tages-Inzidenz nach dem zwischenzeitlichen Anstieg von 30 auf 100 000 Einwohner nun wieder im niedrigen zweistelligen Bereich befinde. Die Gefahr sei nur deswegen nicht real geworden, weil das Gesundheitsamt entsprechende Maßnahmen ergriffen habe. „Das ist noch mal wichtig, nicht als Rechtfertigung, aber zur Erklärung“, sagte er. Das Durchbrechen der Infektionsketten sei der einzige Weg zur Eindämmung des Infektionsgeschehens. Das Virus sei nicht von allein verschwunden.

Runder Tisch startet

Zudem stellte er sich erneut vor seine Mitarbeiter, die die Allgemeinverfügung in Kraft gesetzt hatten und verteidigte sie auch gegen Häme im Netz. Sie seien zu jeder Zeit mit der nötigen Prokura ausgestattet, um solche Entscheidungen zu treffen, sagte er. Er erklärte auch seine Abwesenheit in dieser Zeit. Er habe seinen Jahresurlaub nehmen müssen, um seine Frau für vier Wochen in eine Reha-Klinik zu begleiten, da dort coronabedingt keine Kinderbetreuung angeboten worden sei. Zuvor habe er sich dem Vorwurf ausgesetzt gesehen, er habe sich in dieser Zeit „weggeduckt“. „Wer mich kennt, der weiß, dass das nicht meine Art ist“, betonte er.

Nach den Herbstferien soll nun auch der runde Tisch mit den Schulen starten.