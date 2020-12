Corona: „Mündliche Anordnung ist rechtlich bindend“

Friesland 5016 Friesländerinnen und Friesländer sind seit Beginn der Corona-Krise vom Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt worden: Am Sonntag befanden sich 635 Menschen akut in Quarantäne. „Die Quarantäneanordnungen des Gesundheitsamts führen dabei immer wieder zu Fragen in der Bevölkerung“, sagt Frieslands Landrat Sven Ambrosy. Offenbar ist die Risikobewertung zur Quarantäne nicht für jeden nachvollziehbar, schließt Ambrosy daraus.

Wer muss in Quarantäne ?

In Quarantäne muss in Friesland jeder, der positiv auf Corona getestet wird. „Und zwar für zehn Tage ab Abstrichdatum“, erklärt Amtsärztin Dr. Silke Sell. Ebenfalls in Quarantäne müssen Menschen, die als so genannte Kategorie-1-Kontakte nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) gelten: „Bei der Einordnung spielen mehrere Faktoren eine Rolle und es muss sehr genau geschaut werden, denn die Quarantäne ist ein Freiheitsentzug und muss sehr gut begründet werden“, erklärt Sell. Kategorie-1-Kontakte müssen 14 Tage in Quarantäne. „Damit wird die Inkubationszeit berücksichtigt“, sagt Sell. Sollten Symptome auftreten und die Person wird positiv getestet, dann verlängert sich die Quarantäne. „Bei Erkrankten endet sie in der Regel nach 10 Tagen, sie müssen aber mindestens 48 Stunden symptomfrei sein.“

Wie funktioniert die Quarantäneanordnung im Fall von Schule oder Kita ?

Sei ein Schul- oder Kitakind betroffen, dann laufe die Quarantäneanordnung etwas anders ab: „Dann geht es erst mal darum, die Info schnell an Kita- oder Schulleitung weiterzugeben“, sagt Sell. Dann müssen bis zum nächsten Tag alle Betroffenen ermittelt und informiert werden. „Denn wenn die am nächsten Tag wieder zur Schule oder in die Kita kämen, dann wäre ja nichts gewonnen“, sagt Sell. Dafür werden dann auch Schul- und Kitaleiter ins Boot geholt. „Denn dann kommt eine Flut aus Daten, die in kurzer Zeit bearbeitet werden müssen“, sagt Sell. Die Betroffenen werden angerufen und mündlich unter Quarantäne gestellt. „Das kann auch zunächst durch Kita- oder Schulleitung geschehen, denn wir schaffen es nicht mehr, jeden sofort anzurufen“, sagt Sell.

Ab wann ist die Quarantäneanordnung einzuhalten ?

Bei einer Quarantäneanordnung handelt es sich um einen Verwaltungsakt, erklärt Ambrosy. Dieser Verwaltungsakt kann schriftlich, elektronisch, mündlich oder in anderer Weise erlassen werden und sei ab diesem Moment rechtlich bindend. „Die Quarantäne gilt ab dem Moment der Anordnung“, betont Ambrosy. „Der Anruf des Gesundheitsamts folgt dann auf jeden Fall und auch die schriftliche Quarantäneanordnung kommt noch“, betont Sell. Dabei könnten allerdings Verzögerungen entstehen. Das sei aber trotzdem wichtig für die Betroffenen, weil sie die schriftliche Anordnung brauchen, etwa für den Arbeitgeber oder die Krankenkasse.

Mehr Infos unter www.rki.de/covid-19-kontaktpersonen