Frauen Und Wirtschaft: Damit Frauen im Beruf durchstarten können

Friesland Die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft Jade-Weser bietet Frauen wieder mehrere Workshops zur beruflichen Weiterbildung an: Das neue Programmheft für Herbst und Winter enthält 27 Veranstaltungen zu den Themen Karriere, Persönlichkeitsentwicklung und Selbstpräsentation. Neben Bewährtem wie Neuorientierung und Schlagfertigkeit wurde Neues aufgenommen wie „Reise zur Persönlichkeit mit inneren Antreibern“, „Sich selbst wirkungsvoll präsentieren“ und „Persönliche Farb- und Stilberatung“.

Die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft Jade-Weser ist in Brake zu erreichen unter Tel. 04401/99 69 06 und E-Mail frauen-und-wirtschaft@wesermarsch.de. In Friesland finden regelmäßig Sprechstunden statt:

• Jeden Montag 9 bis 12 oder 14 bis 17 Uhr im Kreisdienstleistungszentrum Varel.

• Jeden Donnerstag 14 bis 17 Uhr im Kreisamt Jever. Mehr Infos unter www.wesermarsch.de

Die Koordinierungsstelle mit Sitz in Brake bietet ihre Workshops an verschiedenen Orten in der Wesermarsch und in Friesland, außerdem online an. Mit im Boot sind neben dem Landkreis Friesland auch die Volkshochschulen Wesermarsch und Friesland-Wittmund, die Agentur für Arbeit und die Jade-Bay GmbH.

• Für Frauen

Die Koordinierungsstelle berät kostenfrei und vertraulich Frauen, die den beruflichen Wiedereinstieg planen oder sich beruflich (neu) orientieren möchten. Ergänzend bietet die Koordinierungsstelle Workshops und Kurse für Frauen, die im Beruf weiterkommen und sich weiterbilden wollen, sich beruflich neu orientieren, ihre Stärken herausarbeiten oder ihre Bewerbungsmappe checken lassen wollen.

• Für Betriebe

Ziel der Aktivitäten ist, dem Fachkräftemangel in Friesland und der Wesermarsch zu begegnen, indem Frauen in den Beruf gebracht werden. Für Betriebe wurde der „Verbund familienfreundlicher Unternehmen Wesermarsch/Friesland“ gegründet. Aktuell zählt der Verein 26 kleine und mittelständische Mitgliedsunternehmen.

Ihnen bietet die Koordinierungsstelle Workshops und Beratung zu familienfreundlicher Personalpolitik, um ihnen einen Wettbewerbsvorteil um qualifizierte Fachkräfte zu verschaffen. Infos bei Gaby Koopmann, Tel. 04401/ 99 69 14, E-Mail koopmann@wesermarsch.de.