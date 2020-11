Neue Allgemeinverfügung für Friesland: Masken-Empfehlung für Schulen

Friesland Seit Tagen liegt die Inzidenz in Friesland bei plus/minus 35 – der Landkreis Friesland führt deshalb ab Mittwoch, 4. November, zusätzliche Corona-Regeln ein. Ziel ist, dafür zu sorgen, dass der Inzidenz-Wert nicht weiter steigt.

• Maskenpflicht

Per Allgemeinverfügung, die am 4. November, in Kraft tritt, gilt verbindlich in allen Städten und Gemeinden Frieslands auch unter freiem Himmel Maskenpflicht; und zwar an allen öffentlichen Orten, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder dauerhaft aufhalten – das sind Fußgängerzonen, Hafenbereiche oder Dorfplätze. Die Maskenpflicht gilt verbindlich von 8 bis 20 Uhr.

Eine Liste mit allen Orten, an denen Maske getragen werden muss, liefert der Landkreis an diesem Dienstag nach.

Corona-Fallzahlen am 2. November Der Landkreis Friesland meldete am Montag 2 neue Akut-Fälle; 6 Personen gelten als genesen. Damit lag die Zahl der akuten Corona-Fälle bei 42; davon sind 5 im Krankenhaus, eine/r hält sich außerhalb Frieslands auf. Insgesamt waren bisher 189 Friesländer corona-positiv, 2 sind gestorben, 145 sind genesen. Der Inzidenz-Wert liegt bei 36,47. In Wilhelmshaven gab es am Montag einen neuen Corona-Fall, außerdem ist eine Person genesen. Somit gelten 35 Personen als akute Fälle. Bisher gab es 109 corona-positive Wilhelmshavener, 73 sind wieder gesund, 1 ist gestorben. Inzidenz: 23,7. Im Kreis Wittmund sind die Zahlen übers Wochenende explodiert: 28 neue Fälle sind hinzugekommen; zugleich sind drei Personen genesen. Stand Montag gab es 49 Akut-Fälle; insgesamt gab es bislang 137 bestätigte Corona-Fälle, 87 sind genesen. Ein Mann zwischen 60 und 70 Jahren ist gestorben; Inzidenz: 70,3.

• Maske empfohlen

Auch für die Schulen empfiehlt die Kreisverwaltung nach Rücksprache mit den Schulleitern am Runden Tisch nun dauerndes Maskentragen, wenn kein Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden kann: • an Oberschulen, Gesamtschulen, Gymnasien, Berufsschulen: in Unterrichts- und Arbeitsräumen und auf dem gesamten Schulgelände wird Maske empfohlen. • an Förderschulen gilt die Empfehlung ebenfalls für Kinder und Erwachsene – aber nicht für Schulen mit Förderbedarf geistige Entwicklung und Sprache. • an Grundschulen: für alle Kinder wird Masketragen empfohlen außerhalb der Unterrichts- und Arbeitsräume; für Erwachsene gilt die Empfehlung auch in Unterrichts- und Arbeitsräumen.•

Krippen dicht Moorwarfen: Das Gesundheitsamt Friesland hat veranlasst, dass die Krippe Moorwarfen geschlossen bleibt: Eine Person wurde corona-positiv getestet. 15 Kleinkinder und je ein Elternteil sowie 5 Mitarbeiterinnen sind in Quarantäne. Hohenkirchen: Auch die Krippe Hohenkirchen bleibt vorsorglich geschlossen, da ein Elternteil eins Kleinkinds positiv getestet wurde. Bis zum Vorliegen des Testergebnisses des Kindes bleibt die Krippe geschlossen.

• in Kindergärten: Maskenpflicht für das Fach- und Betreuungspersonal wird empfohlen außerhalb der Gruppen- und Funktionsräume sowie in den Gemeinschaftsräumen.