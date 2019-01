Friesland Auf Bundesebene feiern die Volkshochschulen in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen. Auch die Volkshoch- und Musikschule Friesland-Wittmund feiert mit – auch wenn sie nur etwa halb so alt ist.

VHS früher Auch die VHS Friesland-Wittmund will sich im Jahr des 100-jährigen Bestehens der Volkshochschulen in Deutschland an ihre Anfänge erinnern. Dafür sucht sie Zeitzeugen, die in den 70er und 80er Jahren an Kursen teilgenommen haben. Zeitzeugentreffen sind jeweils von 10 bis 11.30 Uhr, am 7. März, Café Gut drauf Varel; 12. März, VHS Wittmund und 14. März, VHS Schortens.

Geplant ist eine Feier am 20. September. Dann wird es eine lange Nacht der Weiterbildung geben. Zuvor, im März, lädt die VHS Zeitzeugen ein: Alle, die sich noch an ihre Kurse in den 70er und 80er Jahren an der VHS erinnern, sind angesprochen. Zu drei Terminen in Varel, Wittmund und Schortens (siehe Infobox) können sie Unterlagen, Fotos oder einfach ihre Erinnerungen mitbringen. „Wir freuen uns auf den Austausch und sind gespannt, was die Leute zu erzählen haben“, sagt VHS-Geschäftsführerin Heike Horn.

Insgesamt bietet die VHS im ersten Halbjahr 2019 gut 540 Kurse an. Dabei sind vor allem im Bereich „Arbeit/Beruf, EDV“ viele neue Kurse hinzugekommen. Waren es im zweiten Halbjahr 2018 noch 53, so sind es nun 130. „Wir wollen diesen Bereich weiter ausbauen“, sagt Horn.

Im Bereich EDV geht die VHS mit der Zeit: „Kurse, bei denen es darum ging, wie ein Computer eingeschaltet und bedient wird, sind nicht mehr gefragt“, sagt Horn. Stattdessen geht es um den Umgang mit Daten und Sicherung. Aber auch das Smartphone mit seinen Möglichkeiten und Anwendungen spielt eine große Rolle. Dazu kommt etwa Homepageerstellung und Gestaltung mit Wordpress oder digitale Bildbearbeitung.

Infos und Anmeldung Das neue Programmheft der VHS Friesland-Wittmund liegt ab sofort in beiden Landkreisen aus, unter anderem in den Rathäusern. Ab sofort sind die Kurse auch online abrufbar und buchbar. Anmeldungen für die Volkshochschulkurse: Tel. 04462/86 33 41, 04461/ 98 790, E-Mail: info-vhs@ vhs-frieslandwittmund.de Anmeldungen für die Musikschulkurse: Tel. 04462/ 86 33 31 oder 04461/ 98 79 13, E-Mail: info-musik @vhs-frieslandwittmund.de vhs-frieslandwittmund.de

Außerdem startet die VHS ihren eCampus und bietet Live-Vorträge von Wissenschaftlern etwa zur Künstlichen Intelligenz oder Webinare an. Unter vhs@home sind Kurse zusammengefasst, die von zu Hause aus oder an jedem anderen Ort in Anspruch genommen werden können.

Ab März bietet die VHS auf Anfrage Kurse an, die zum Beispiel in Bürgerhäusern oder Gemeinderäumen stattfinden könnten. „Wenn sich eine Gruppe ab sieben Personen zusammenfindet, dann bringen wir Laptops und Tablets und weitere Technik mit“, sagt Horn.

Drumherum bietet die Volkshochschule auch im Geburtstagsjahr viele Kurse aus den Bereichen Gesundheit, Kreativität und Gestaltung, Sprachen oder Gesellschaft. Auch Kochkurse wird es wieder geben. „Diesmal kochen Profi-Köche mit unseren Teilnehmern und lassen sie in ihre Töpfe schauen“, sagt Horn. Gekocht werden kann mit Senf von der Küste, auch ungarische Spezialitäten oder Burgerbraten stehen im Programmheft.

Neu im Programm ist „Persisch für Anfänger und Kinder“. Laut Horn wird diese Sprache vermehrt nachgefragt. Alles was neu ist, ist im Heft übrigens mit einem blauen Button gekennzeichnet, so finden sich Interessierte noch schneller zurecht.