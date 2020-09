Corona-Fallzahlen: Schüler und Lehrer in Esens und Jever in Quarantäne

Friesland /Wittmund Im Landkreis Wittmund ist am Donnerstag die Zahl der akuten Corona-Fälle auf 7 gestiegen: Ein Schüler der Realschule Esens wurde positiv getestet – er, der gesamte 5. Jahrgang und 14 Lehrer wurden vorsorglich unter Quarantäne gestellt. An diesem Freitag werden alle knapp 80 Betroffenen getestet. Wo sich der Schüler angesteckt hat, ist noch unklar. Damit gab es im Landkreis Wittmund 55 bestätigte Corona-Fälle, 48 sind wieder gesund.

In Jever wurde am Donnerstag eine Klasse der Berufsbildenden Schulen unter Quarantäne gestellt: Ein Schüler ist corona-positiv – er war als Kontaktperson bereits in Quarantäne.

Seine elf Mitschüler und vier Lehrer müssen ebenfalls zu Hause bleiben und werden demnächst getestet, teilt das Gesundheitsamt Friesland mit.

Nicht bestätigt hat sich der Coronaverdacht von Montag bei einem Erstklässler in Hohenkirchen: Für die 1. Klasse gilt vorsorglich an diesem Freitag weiter Quarantäne.

Vier weitere Friesländer wurden am Donnerstag coronapositiv getestet – damit ist die Zahl der Akut-Fälle auf acht gestiegen. Die gesamtzahl der Corona-Fälle in Friesland liegt damit nun bei 67. 57 Personen sind wieder gesund, zwei sind gestorben.