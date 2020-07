Kreismusikschule Will Nach Ferien Neu Durchstarten: Wer einem die Flötentöne beibringt

Friesland /Wittmund Die Musikschule an der Kreisvolkshochschule Friesland-Wittmund will nach den Sommerferien wieder richtig durchstarten – zumindest mit allem, was die dann geltenden Corona-Auflagen (wieder) ermöglichen. Viele Bandprojekte und auch viele Konzerte, bei denen die Schüler ihr Können entweder als Solisten oder im Ensemble oder Chor präsentieren, mussten in diesem Jahr ausfallen, bedauert Musikschulleiter Ralf Mrutzek. Aber in den vergangenen Monaten sei der Musikunterricht online fortgeführt worden. Die Online-Kurse mit dem iPad auf dem Notenständer laufen zum Teil auch noch weiter.

Musikschule mit Unterrichtsort nun auch in Hooksiel Barbara Köster ist die Musikpädagogin, die künftig am neuen Unterrichtsort in Hooksiel für die Musikschule der Kreisvolkshochschule tätig wird. Dort wurde an der Grundschule ein Medienraum entsprechend ausgestattet. Ihr Angebot richtet sich an die Allerkleinsten: Im Musikgarten (montags um 9 Uhr und 9.45 Uhr) sollen schon Babies von wenigen Monaten mit Wiegenliedern, Tanz auf dem Arm und Spielen sich rhythmisch und melodisch die Welt der Musik erschließen. Ein weiteres Angebot richtet sich an alle, die Klavier spielen wollen: Montags ab 14.45 Uhr gibt Barbara Köster Kurse. Kontakt: Wer zu anderen Zeiten Un­terricht haben, andere Instrumente lernen oder sich einem Ensemble anschließen möchte, meldet sich am besten direkt bei der Musikschule unter Tel. 04461/987818 oder 04462/863331.

„Das hat ganz ausgezeichnet funktioniert“, betont die VHS-Geschäftsführerin Dagmar Keuenhof. Sehr erfreulich sei, dass die Musikschüler der Musikschule an der VHS auch unter den schwierigen Corona-Bedingungen die Treue gehalten haben. Aktuell unterrichtet die Musikschule rund 1700 Musikschüler – vom Kleinkind bis zum Senior.

Instrumentale Vielfalt

Mrutzek und Keuenhof stellten jetzt gemeinsam mit den beiden „Trägern“ der Einrichtung – die ersten Kreisräte Silke Vogelbusch für den Landkreis Friesland und Uwe Cassens für den Landkreis Wittmund – das neue Programm vor. Es ist allerdings kein herkömmliches Programm mit bereits fest terminierten Kursen an bereits festgelegten Unterrichtsorten. Es ist ein sechsseitiges Faltblatt, dass ganz allgemein darüber informiert, was man an der Musikschule so alles ausprobieren und lernen kann. Angefangen mit Angeboten wie dem Musikgarten und dem Instrumentalkarussell für die Kleinsten und Allerkleinsten über Instrumental- und Vokalunterricht für Anfänger, Fortgeschrittene und Wiedereinsteiger bis hin zu den Möglichkeiten, sich auch einem Ensemble anzuschließen.

Während es für die Kurse für Kleinkinder in Hooksiel und Jever sowie für das Instrumentalkarussell für Kinder bis neun Jahre feste Zeiten in Jever und Varel gibt, wird für die Älteren der Unterricht individuell vereinbart. „Dazu ruft man am besten in der Musikschule an und lässt sich beraten“, sagt Dagmar Keuenhof. Die Musikschule bildet an Dutzenden Instrumenten aus. An Gitarre, Blockflöte, Schlagzeug, Geige und Klavier, aber auch an Oboe, Fagott oder Violoncello. Auch Sologesang und Stimmbildung gehören zum Repertoire.

An zwölf Standorten

Bei entsprechender Nachfrage wird jedes Fach an jedem Unterrichtsort unterrichtet, sagt Mrutzek. Die Musikschule ist in Friesland und Wittmund inklusive ihrer Kooperationen an Schulen und Kinmdergärten an insgesamt zwölf Standorten präsent: von Esens bis Zetel, von Horumersiel bis Varel. Und natürlich auch in Wittmund, Jever und Schortens.

Ganz neu im Angebot ist Hooksiel. Dort startet Musikpädagogin Barbara Köster in Kürze ein Musikgarten für Babies und gibt Klavierunterricht für alle Altersklassen.