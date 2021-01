Volkshochschule Friesland-Wittmund: Ob digital oder vor Ort: Kurse starten

Friesland /Wittmund Noch ist völlig offen, ob im Februar mit Beginn des neuen Semesters der Volkshochschule und Musikschule Friesland-Wittmund Präsenzkurse stattfinden dürfen. Dennoch bleibt VHS-Geschäftsführerin Dagmar Keuenhof optimistisch.

„Wir haben in den vergangenen Monaten neue Lernkonzepte entwickelt, um den Menschen auch in Corona-Zeiten Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Bildung und sozialer Austausch sind insbesondere in Krisenzeiten unentbehrlicher Pfeiler eines funktionierenden gesellschaftlichen Miteinanders“, sagt sie.

2020 sei ein Jahr der Herausforderungen, aber auch der Neuorientierung gewesen. „Trotz der coronabedingten Einschränkungen konnten wir unser Kursangebot nicht nur weitgehend aufrechterhalten, sondern in Teilen sogar ausbauen und digitalisieren“, sagt sie. Vor ziemlich genau einem Jahr war Dagmar Keuenhof als neue VHS-Geschäftsführerin angetreten.

Thema Nachhaltigkeit

Ab sofort ist das neue Programmheft in den Geschäftsstellen der Volkshochschule in Wittmund und Schortens, aber auch in Rathäusern und Büchereien erhältlich.

Nach dem Themenschwerpunkt „Digitalisierung“ im vergangenen Jahr steht im neuen Semester „Nachhaltigkeit“ im Mittelpunkt. „Die existenzielle Notwendigkeit nachhaltigen Handelns für den Erhalt unseres Planeten und die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder ist heute mehr denn je erkennbar“, sagt Dagmar Keuenhof. Praxisbezogen und alltagstauglich sollen die Vielfalt des Nachhaltigkeitsbegriffs und die Einzigartigkeit der Umwelt beleuchtet werden.

Für Kinder und Jugendliche wurde das Angebot der VHS erweitert „und nach dem Erfolg der Ferienprogramme im vergangenen Jahr sollen sie nun zum festen Bestandteil des VHS-Programms werden“, kündigt die Geschäftsführerin an.

Jüdisches Leben

Als zweiten Schwerpunkt im Frühjahr 2021 bietet die VHS eine Vortragsreihe „Religion in der Gesellschaft“ mit verschiedenen Angeboten zum Judentum. „Denn 2021 ist ein besonderes Jubiläumsjahr: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“, so Keuenhof. Die Volkshochschul-Veranstaltungen veranschaulichen das kulturelle Erbe und die wechselvolle Geschichte der Jüdinnen und Juden in Deutschland und Ostfriesland und ihren Beitrag zur Kultur.

Dem politischen und gesellschaftlichen Zeitgeschehen wird ebenfalls Rechnung getragen: Im Superwahljahr 2021 stehen der Demokratiebegriff, US-Präsidentschaften und die möglichen Folgen des Brexit im Fokus.

Auch der Bereich Gesundheit, Kreativität und Sprachen wurde mit vielen neuen Themen „bestückt“. Corona-konform können Fitnesskurse im eigenen Wohnzimmer besucht werden.

Aufgrund der hohen Nachfrage ist die Themenreihe „Märchen aus aller Welt“ wieder im Heft zu finden. Zusammen mit dem Naturschutzhof Wittmunder Wald und der Stadtbücherei Wittmund werden die beliebten Märchenabende am prasselnden Feuer in der Jurte – mitunter auch digital – fortgesetzt.