Für die Natur im Einsatz

Die Umweltbiologin Iris Angela Woltmann verstärkt das Team der Naturschutzstiftung Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven.

Während ihres Studiums an der Hochschule Bremen hat sie mehrere Jahre in Brasilien, Mosambik, Ecuador und Belgien gearbeitet. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Hochschule Bremen hat sie – neben Lehrveranstaltungen – verschiedene interdisziplinäre Projekte betreut. „Ich habe eine Leidenschaft für die Durchführung interdisziplinärer Projekte. Besonders liebe ich Projektarbeiten mit Gruppen“, so Woltmann. Ihr Schwerpunkt ist die Erforschung der Biodiversität in wassergeprägten Lebensräumen, wie Flüssen, Bächen und Gräben. Derzeit arbeitet Iris Woltmann auch noch an ihrer Doktorarbeit zur Diversität von Groppen (eine bodenlebende Fischart).

Diese Erfahrungen kommen ihr nun bei der Naturschutzstiftung zugute. Sie ist dabei Ansprechpartnerin für die Landwirte, die Naturschutzflächen der Stiftung zur extensiven Bewirtschaftung gepachtet haben.

Die Geschäftsführerin der Naturschutzstiftung Dr. Ilka Strubelt freut sich über die Verstärkung im Team: „Frau Woltmann bringt viel Erfahrung in der Erforschung und Förderung von Biodiversität mit. Dieses Wissen können wir hervorragend für den Naturschutz in der Region nutzen.“ BILD: