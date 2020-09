Für einen sicheren Weg zur Schule

Mehr als 20 Kinder spazieren jeden Morgen zu Fuß aus dem Normannenviertel zur Paul-Sillus-Grundschule in Jever und mittags zurück. Damit die Kinder auf dem Schulweg sicher sind und keines verloren geht, haben sich Eltern zusammengetan und Polizistin Tanja Horst gebeten, mit ihnen den Schulweg mit gelben Füßen zu markieren. Die mit Baustellenfarbe aufgesprühten Fußstapfen erinnern die Kinder nun mehrere Wochen daran, dass sie am Straßenrand stehen bleiben müssen und wo sie am besten die Ziegelhofstraße überqueren. Wenn die Farbe verblasst ist, sollten die Kinder sich den Weg gemerkt haben. Der Schulweg ist recht einfach zu merken: Vom Schulgelände über die Ziegelhofstraße und dann immer geradeaus. „Aber die Kinder müssen die alte Tidebahn queren – da ist immer viel Radverkehr“, sagt Mutter Vania Haase. Auch dort zeigen nun gelbe Fußstapfen: Stehenbleiben und gucken. Einen Gehbus, wie er aus Klein Grashaus zur Grundschule Harlinger Weg führt, wollen die Eltern aus dem Normannenviertel nicht gründen. „Wir haben ja keine Hauptstraße und die Kinder sollen allein zur Schule gehen“, sagt Vania Haase. Bürgermeister Jan Edo Albers (2. von links) und Schulleiterin Bettina Golland (rechts) freut das Engagement der Eltern. BILDer: