Abrissarbeiten in Glarum: Turnhalle turnt nicht mehr an

Glarum Endgültig ausgeturnt: An der alten Turnhalle Glarum haben jetzt die vorbereiteten Arbeiten für den Abbruch begonnen. Zurzeit wird die Halle entkernt, dabei werden Kunststoffe, Metalle und Holzbauteile demontiert und fürs Recycling abtransportiert.

Bald schon soll dann auch der Bagger anrollen und die Halle abreißen. Ein spannendes Erlebnis für die Kinder im benachbarten Kindergarten, die sicher staunend herüberschauen, wie die alte Halle zu Schutt und Staub zerfällt. Im Laufe des November soll das Baufeld dann komplett abgeräumt sein.

Die neue Turnhalle steht bereits: Sie wurde in diesem Jahr fertig und entstand nicht mehr neben der Kita, sondern in Verlängerung des Grundschul-Anbaus an der angrenzenden Langsamstraße. Aus bekannten Gründen gab es keine offizielle Einweihung; auch der Vereinssport – großer Nutzer ist vor allem der TuS Glarum – ist zurzeit sehr eingeschränkt oder je nach Corona-Entwicklung auch gar nicht möglich.

Auf der Fläche der alten Turnhalle soll ab dem Frühjahr ein Verbindungsbau zwischen Krippe und Kindergarten entstehen – damit die Minimäuse ins Mäuseland ziehen können. Geplant sind ein neuer Bewegungsraum und ein Speisesaal für die im Kindergarten „Mäuseland“ insgesamt 61 betreuten Kindergartenkinder plus die Minimäuse aus der Krippe. Beim Umbau wandert auch der bisherige zu kleine Mitarbeiterraum ins Obergeschoss in den jetzigen Bewegungsraum. Inzwischen beschäftigt die Stadt dort 14 Erzieherinnen.

Fertig werden wird das voraussichtlich erst alles 2022, sagte Anja Müller von der Stadt Schortens. Anschießend wird rund um Krippe und Kindergarten auch der Parkplatz neu angelegt. Und als allerletzte Maßnahme soll noch in der benachbarten Grundschule ein kleiner Teil im Sanitärbereich saniert werden.

Seit mehr als vier Jahren wird in Glarum bereits gebaut, saniert, erweitert, modernisiert. Bisher entstanden ein neuer Krippenbau, eine größerer Anbau mit neuen Klassenräumen an die Grundschule und eine neue Turnhalle. Auch der Altbau der Grundschule wurde saniert.

Mehr als drei Millionen Euro hat die Stadt in den Ausbau des früheren Schul- und Kindergartenstandorts zum Bildungsstandort Glarum investiert.