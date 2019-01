Grabstede Die Idee kam Thorsten Krettek vor einem Jahr bei einem Besuch im Melkhuus in der Zeteler Marsch. Da sah er eine Telefonzelle mit Büchern, und er dachte sich: „Das passt auch nach Grabstede.“ Lange musste er suchen, bis er über das Internet-Auktionshaus Ebay fündig wurde.

In Norddeich stand eine Zelle. Für 350 Euro konnte er sie erwerben, drei Scheiben mussten ergänzt werden. Jetzt steht sie am Hurlingskamp am Rand seines Privatgrundstücks direkt am Wendehammer. Der Aufbau war gar nicht so leicht. Denn immerhin wiegt die Zelle 330 Kilogramm.

Thorsten Kretteks jüngste Tochter Anna fand den richtigen Namen für die Einrichtung: „Böker ton Tuschen“. Freunde, Nachbarn und die Bockhorner Geschäftswelt spendeten Bücher, rund 150 kamen zusammen. Jeder kann jetzt hinfahren, Bücher in die Telefonzelle stellen und Bücher mitnehmen. Im Dunkeln ist sie sogar beleuchtet.

Es finden sich dort vor allem Unterhaltungsliteratur, Kriminalromane wie „Die Signatur des Mörders“, Werke von Marie-Louise Fischer wie „Das goldene Buch der Mütter“, oder von Hera Lind, aber auch Geschichtliches wie ein Buch über Attila. Dazu gibt es eine kleine Abteilung mit Kinder- und Jugendbüchern, zum Beispiel von Astrid Lindgren.

„Man kauft ein Buch, liest es und legt es weg. Das ist eigentlich zu schade, so können noch andere Leute etwas davon haben“, sagt Thorsten Krettek. Daneben verfolgt er noch einen anderen Zweck: „Heutzutage wird zuwenig gelesen. Dabei ist Lesen sehr wichtig für unsere Bildung.“

Am vergangenen Freitagabend wurde „Böker ton Tuschen“ eingeweiht, mit einer kleinen Grillfeier für die Nachbarn. „Sie müssen nun den Publikumsverkehr ertragen“, sagte Thorsten Krettek. Er hofft auf regen Zulauf und eine intensive Nutzung durch die Grabsteder Leseratten. Die erste Kunden waren Petra, Jan und Anna Krettek, dazu kamen Philine Heimann und Hanna Borchers.