Grafschaft Thomas und Marion Schimpf und ihr elfjähriger Sohn Nikolas mögen Experimente: Erneut haben die Schimpfs fremde Menschen eingeladen. Eine junge Frau aus Tunesien und eine junge Chinesin.

Zwei Tage vor Weihnachten kamen die beiden Studentinnen an in Grafschaft, man feierte zusammen Weihnachten, unternahm Ausflüge an die Nordsee und in die Region. Und schon nach wenigen Tagen des Kennenlernens fühlt sich das deutsch-tunesisch-chinesische Quintett wie eine Familie. Nikolas ist für die Studentinnen wie ein kleiner Bruder; Zeineb, die Tunesierin, und Qianyi, die Chinesin, für Nikolas wie große Schwestern. Zu Thomas und Marion Schimpf sagen die beiden „Papa“ und „Mama“. „Weil es einfacher ist“, sagt Qianyi Zheng und lacht.

Sprache lernen

Die beiden jungen Frauen Zeineb Ben Chaaben (19) und Zheng Qianyi (20) leben seit September in Deutschland. Zeineb in einer WG in Hannover, wo sie ein Studienkolleg besucht und Mathematik, Informatik, Physik , Chemie und natürlich Deutsch lernt. Ab Herbst will sie Maschinenbau studieren.

Quanyi lebt in Würzburg, dort studiert sie Germanistik – allerdings nur für ein Jahr. Im Sommer kehrt sie nach China zurück, um ihr Studium in der Heimat fortzusetzen. Zeineb und Qianyi wie auch Thomas und Marion Schimpf haben sich bei „Experiment“ in Bonn angemeldet, einem vom Auswärtigen Amt geförderten Austauschprogramm, das das „Experiment internationalen Lebens“ vermittelt, wie es im Vereinsslogan heißt.

Vor einigen Jahren stieß Thomas Schimpf, Versicherungsfachmann und Volljurist, auf den Verein „Experiment“ und ließ sich dort mit seiner Frau als potenzieller Gastgeber registrieren. Völkerverständigung steht im Mittelpunkt von „Experiment“.

Der Verein fördert seit 85 Jahren den Austausch zwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen. Aber natürlich auch ein bisschen das Erlernen fremder Sprachen und vor allem das Experiment, sich auf neue Menschen einzulassen

Zum vierten Mal bereits hat die kleine Familie aus Grafschaft Besuch. Ihren letzter Gast, eine Studentin aus Kolumbien, beherbergten sie für fast ein Jahr.

Zeineb und Qianyi bleiben nur für zwei Wochen über Weihnachten und Silvester. Anfang Januar bereits kehren Zeineb nach Hannover und Qianyi in ihr Studentenwohnheim nach Würzburg zurück, bald darauf beginnen wieder die Vorlesungen.

Voneinander lernen

Beide sprechen bereits gut Deutsch, und wenn’s mal klemmt mit dem Vokabular, geht’s auch irgendwie auf Englisch. Nikolas, der Elfjährige, freut sich, dass wieder mehr Leben ist im Haus. Er lernt natürlich auch; etwas Chinesisch und Arabisch kann er schon.

„Letztlich erweitern wir alle unseren Horizont“, sagt Marion Schimpf. „Wir erfahren etwas über den Alltag in Tunesien und in China, die Mädchen lernen das Leben und den Alltag und Weihnachten in einer ganz normalen deutschen Familie kennen.“ Die Tage sind gefüllt mit allerhand Programm. Die Schimpfs haben zwischen den Jahren ein paar Tage frei, Nikolas hat Schulferien, da kann man den internationalen Gästen ein wenig was zeigen von der Umgebung und den Bräuchen. Umgekehrt achten die Schimpfs natürlich auch darauf, das sie von ihren Gästen lernen – zum Beispiel beim Zubereiten von Speisen.

Spannend findet Qianyi das westliche Frühstück. Toast und Streichwurst kannte sie bis vor kurzem nicht. Auch Haushaltsgeräte wie Toaster, Staubsauger oder Eierkocher – obwohl heutzutage meist in China produziert – sind den meisten Chinesen unbekannt.

Silvester feiern die Schimpfs und ihr Besuch mit einem kleinen Grillfest und mit einigen Nachbarn auf der Terrasse. Es gibt Lammrücken. Und ein paar Böller. China-Böller, zu Ehren des Besuchs.