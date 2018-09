Hohenkirchen Zwölf Kirchen gibt es im Wangerland – und sie alle sind ihrer baulichen Struktur nach Saalkirchen. Sie stehen in Hohenkirchen, Middoge, Minsen, Oldorf, Pakens, St. Joost, Tettens, Waddewarden, Westrum, Wiefels und Wüppels.

Das Buch „Saalkirchen im Wangerland“ ist 2015 erschienen und kostet 29,90 Euro (ISBN: 978-3-939211-97-6). Es dokumentiert zwölf bedeutende historischen Kirchen des Wangerlands, nämlich die Kirchen in Hohenkirchen, Middoge, Minsen, Oldorf, Pakens, St. Joost, Tettens, Waddewarden, Westrum, Wiarden, Wiefels und Wüppels.

Von den Schülerinnen und Schülern der Oberschule Hohenkirchen haben sie bis jetzt nur wenig Aufmerksamkeit bekommen. Aber das soll sich nun ändern. Wie berichtet, hatte es an der Schule unter Leitung von Diakon und Religionslehrer Fredo Eilts bereits eine Projektwoche zum Thema Kirchen gegeben. Achtklässler hatten die Gaukirche Hohenkirchen in den Blick genommen und einen Lehr- und Erlebnispfad für Grundschüler entwickelt. „Der ist nun in der Probephase und soll bald von Grundschülern ausprobiert werden“, sagt Eilts.

Jetzt haben außerdem Klaus Siewert und Axel Bürgener einen Klassensatz, also 35 Stück, ihres 2015 erschienenen Buchs „Saalkirchen im Wangerland“ an die Oberschule Hohenkirchen gespendet. Die Bücher stehen ab sofort in der Bibliothek und sollen im Unterricht verwendet werden. „Wir wollen die Kirchen wieder an die Schule holen“, sagt Schulleiter Heyo Kemper. „Das soll eine Offensive sein, um dem Kirchensterben zu begegnen.“

In den Büchern gibt es viele Fotos von den Saalkirchen und ihren Besonderheiten. Außerdem wird in kurzen Texten erklärt, was in der Kirche zu sehen ist. Auch die Geschichte der jeweiligen Kirche wird beleuchtet.

„Die Kirchen transportieren Nähe zur Heimat. Wer sich für sie interessiert, kann mit dem Rad einfach hinfahren“, sagt Klaus Siewert. Außerdem dienen die Gebäude auch der Wissensvermittlung.

„Sie können regionalgeschichtlich, baugeschichtlich und im weiteren Sinne auch religionsgeschichtlich, musikgeschichtlich oder kunst- und architekturgeschichtlich betrachtet werden“, sagt er. „Es handelt sich also um ein interdisziplinäres Objekt.“

„Die Kirchen im Wangerland stechen auch durch ihre besonderere Lage auf einer Warft hervor. Sie waren Zufluchtsort vor Sturmfluten. Deswegen stehen zum Beispiel die Glockentürme auch abseits. Sie wären zu schwer für die Warft gewesen“, erklärt Siewert.

Abgerundet werden die Bücher übrigens durch „Döntjes un Vertellsels“, kleine Anekdoten und Geschichten von Pastoren und ihren Kirchen der vergangenen Jahrhunderte.