Hohenkirchen Bereits zum zweiten Mal hat sie gewonnen: die Oberschule Hohenkirchen. 500 Euro hat Ralf Siebert von der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) an die Schüler übergeben, die im Rahmen des Projekts „Ran an den Computer – Schüler schulen Senioren“ gewonnen haben.

Seit etwa zehn Jahren bietet die Oberschule die Computerkurse für Senioren an. Schon mehrmals dabei: der 16-jährige Marlon. „Es macht einem so viel Spaß, den älteren Menschen zu helfen“, sagt er. „Sonst hätte ich das ja auch nicht so oft gemacht.“

Man müsse den Senioren die Zeit geben, die sie brauchen. „Wenn man auch einige Dinge zwei, drei oder mehrmals erklären muss: man darf nicht genervt sein, und zusammen bekommt man das dann schon hin“, ist seine Erfahrung. Auch Lehrer Heiko Hinrichs, der von Anfang an bei den Kursen dabei ist, freut sich über die 500 Euro, die übrigens aus der Lotterie „Sparen+Gewinnen“ stammen.

„Das letzte Mal haben wir zwei Smartphones angeschafft, mit denen wir in den Senioren-Kursen arbeiten.“ Was dieses Mal von dem Preisgeld angeschafft wird, das muss noch entschieden werden.