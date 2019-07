Hooksiel Die Organisatoren des Zeltlagers des Oldenburgischen Feuerwehrverbandes in Hooksiel haben das diesjährige Feriencamp mit rund 1500 Teilnehmern aus 68 Jugendfeuerwehren unter das Motto „Vielfalt und Inklusion“ gestellt. Passend zu diesem Thema ist ins Lagerleben, das die Kinder und Jugendlichen noch bis 13. Juli führen, auch eine Gruppe der Lebenshilfe Wilhelmshaven-Friesland mit acht Kindern und fünf Betreuern integriert.

„Barrieren, die eine uneingeschränkte Teilhabe der Programme stören könnten, wurden vom Lagerteam schnell und rücksichtsvoll beseitigt“, sind die Betreuer dankbar. „Wir konnten in kurzer Zeit sehr nette Kontakte knüpfen und haben eine herzliche Gastfreundschaft erfahren.“

Inklusion wird aber auch schon in vielen Jugendfeuerwehren aktiv gelebt, indem sie Mädchen oder Jungen, die „besonders sind“, oder die ein Handicap haben, in ihre Gemeinschaft aufnehmen.

Die „Aktion Mensch“ sponserte der Lebenshilfe-Gruppe ein Wattmobil, mit dem gehbehinderte Kinder mühelos über Sand und Watt geschoben werden können. Dieser spezielle Buggy durfte aber auch von den übrigen Lagerteilnehmern ausprobiert werden.

Auch die Workshops, die in diesem Jahr ins Lagerprogramm aufgenommen wurden, beschäftigen sich mit dem „Andersein“ und der Inklusion. Beim Blindenfußball, Rollstuhlhandball, bei Gesellschaftsspielen für Blinde und Sehbehinderte oder bei einem Einführungskursus in die Gebärdensprache, den die Mutter einer gehörlosen Tochter aus Wiefelstede am Freitag noch anbietet, können die Jugendlichen nachempfinden, wie es sich mit einem Handicap lebt. Die Lebenshilfe revanchiert sich mit einem Ukulele-Workshop. „Das Ukulele-Spielen ist bei der Lebenshilfe ein Angebot“, sagt Jana Bengtson aus der Zeltlager-Leitung.

Handgemachte Rockmusik präsentierte die 2009 gegründete, inklusive Band „The Mix“ aus Neuerkerode (Kreis Wolfenbüttel) am Dienstagabend im Festzelt. Die Gruppe trat sogar schon in Kanada und den USA auf.

Inklusion spielt auch bei der Jugendfeuerwehr Sande eine große Rolle: Die Jugendlichen haben darüber einen Film gedreht.